Giannis à propos de LeBron : « C’est extraordinaire de jouer à ce niveau à 35 ans; Ça me donne envie de faire pareil »

En décembre déjà, Giannis Antetokounmpo avait qualifié LeBron James d’ « alien ». Mercredi soir après la victoire de Milwaukee contre Indiana et avant le choc contre les Lakers vendredi, il a de nouveau été interrogé sur l’ailier de 35 ans qui tourne cette saison à 25.4 points, 7.8 rebonds et 10.7 passes par match.

« C’est extraordinaire de jouer à ce niveau à 35 ans. Il nous montre la voie. Très souvent on se dit : ‘Ok, on va prendre notre retraite à 35 ans’, mais voir un gars de 35 ans qui est toujours dans le top 3 des meilleurs joueurs du monde, ça nous donne envie de faire pareil. Ça me donne envie de faire pareil un jour, donc je dois prendre soin de mon corps, bien manger, être en bonne santé et comme je l’ai dit, il a ouvert la voie et j’espère qu’on pourra la suivre. » Giannis Antetokounmpo

Contre les Pacers, le MVP en titre, 29 points à 12/23, 12 rebonds et 6 passes, a poursuivi sa série de matchs à 25 points (11), la plus longue depuis Kareem Abdul-Jabbar (13) en 1975. Le 19 décembre dernier, son équipe (53-9) avait battu Los Angeles (47-13) 111-104 dans le Wisconsin. Un match durant lequel il avait réussi 5 tirs à 3-points, son record en carrière.

« Il faudra simplement venir et jouer un bon basket. Les Lakers vont jouer dur, on le sait. J’ai regardé leur match hier, ils ont joué extrêmement dur, ils jouent à travers Anthony Davis. LeBron facilitait le jeu, les gars shootaient, couraient dans le corner, ils jouaient un bon basket. Et ils ont perdu le premier match, donc ils voudront gagner le deuxième. On doit faire ce qu’on a à faire, c’est-à-dire défendre et courir vers nos spots, faire circuler le ballon, prendre le shoot ouvert, faire le bon choix, driver. Ça fait 2 ans qu’on le fait maintenant, 1 an et demi, presque 2 ans, et les résultats suivent derrière. » Giannis Antetokounmpo

« Ils vont essayer de prendre leur revanche évidemment, on les avait bien battus. Ils vont vouloir démarrer fort, on devra matcher leur intensité. Ils sont en haut de la conférence Ouest pour une raison, ils ont deux des meilleurs joueurs de la ligue, et un excellent supporting cast. » Eric Bledsoe

« Il y a tellement de paramètres qui entrent en ligne de compte. On ne peut pas parler de « preview des Finales ». On doit y aller étape par étape, sans en sauter une seule. » Khris Middleton