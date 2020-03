Au terme d’un thriller et avec un Luka Doncic historique et clutch, Dallas fait tomber New Orleans

Gros match entre les Mavericks et les Pelicans, qui a fini par une victoire des Texans en prolongation 127-123 dans le sillage d’un énorme duo Luka Doncic – Kristaps Porzingins. Avec 38 victoires et 25 défaites, Dallas revient à 0.5 match d’OKC alors que les Pelicans voient les playoffs s’éloigner.

Luka Doncic a signé son 22ème triple-double en carrière (record de franchise battu) et son 10ème à au moins 30 points cette saison. Il est seulement le 5ème joueur de l’histoire à réussir ça après Oscar Robertson, Russell Westbrook, James Harden et Michael Jordan. Il compile 30 points à 9/20 dont 4/11 à 3-pts, 17 rebonds, 10 passes et 7 ballons perdus. Kristaps Porzingis ajoute 34 points à 14/28 dont 3/9 à 3-pts, 12 rebonds et 5 contres. Seth Curry n’est pas en reste avec 21 points à 7/12 dont 6/9 à 3-pts tandis que Tim Hardaway Jr. plante 18 points à 5/15 mais 4/9 à 3-pts. Dallas sort un 22/50 de loin pour 46.3% de réussite, ce qui a fini par faire plier les Pelicans, qui finissent à 17/46 à 3-pts et 43.9% aux tirs. Lonzo Ball compile 25 points à 9/19 dont 7/11 à 3-pts, 11 rebonds et 6 passes, Brandon Ingram ajoute 27 points à 11/22 et Zion Williamson passe encore la barre 20 points avec 21 points à 9/18.

Les Mavericks ont compté jusqu’à 11 points d’avance mais New Orleans s’est accroché et à la fin des 2 premiers quarts les Texans ne menaient que de 2 points. C’est Zion qui a donné le premier avantage aux siens 75-73 dans le 3ème. Mais aucune équipe n’a réussi à prendre plus de 2 possessions d’avance, et dans le 4ème le plus gros écart a été de 3 points. C’est Nicolo Melli qui a envoyé le match en prolongation sur un shoot dans le corner alors qu’il avait raté ses 6 premiers shoots derrière l’arc.

Dans la prolongation, à 1’10 de la fin Doncic a planté un 3-pts pour prendre 3 points d’avance et sur un dunk de Porzingis, Dallas s’est retrouvé aux commandes 123-119. Au jeu des lancers Dallas a tenu bon.