Stephen Curry de retour ce soir

Les Warriors annoncent que Stephen Curry a été autorisé à rejouer par le staff médical. Dans un premier temps l’objectif était un retour le 1er mars face aux Wizards mais il reviendra finalement ce soir face aux Raptors.

Rappelons qu’il avait été victime d’une fracture de la main gauche lors du 4ème match face aux Suns. Aron Baynes lui était retombé sur la main.

En 4 matchs il affiche 20.3 points à 40.9% dont 24.3% à 3-pts, 5 rebonds et 6.5 passes en 28 minutes.

A noter qu’il reste encore 20 matchs aux Warriors.

Stephen Curry will return to the lineup tomorrow night against the Toronto Raptors. pic.twitter.com/BIYevShRs6

— Golden State Warriors (@warriors) March 5, 2020