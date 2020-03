Stephon Marbury : « Les gens disaient que c’était la Chine , mais ce que je faisais en Chine, je le faisais de la même manière en NBA »

Joueur très fort individuellement, mais doté d’une réputation de meneur incapable de faire gagner son équipe Stephon Marbury a surpris pas mal de monde en 2009 en rejoignant le championnat chinois, en refusant au passage des offres de franchise NBA (Boston en janvier 2010, puis le Heat à l’été 2010). Au final, il restera neuf saisons en Chine avant de prendre sa retraite en février 2018. Il s’est expliqué sur ce choix.

« On est payé, comme aux États-Unis. On est payé pour jouer. Mais là-bas, on doit faire plus. On doit marquer, on doit défendre, on doit faire des passes décisives… Il faut gagner, c’est tout. Pour moi, ce n’était pas une mauvaise situation, vu d’où je venais, parce que je voulais vraiment jouer. Donc je suis allé là-bas, et j’ai pu passer du temps sur le terrain, gagner… Et toutes ces choses sont arrivées. Les gens m’ont vu et ont compris ma vision du basket. J’ai eu la chance de jouer à un haut niveau, les gens étaient en mode : « Oh, c’est la Chine. » Mais ce que je faisais en Chine, je le faisais de la même manière en NBA. Ce n’était pas ça le problème, c’était de gagner. Vous ne pouvez pas gagner si vous n’avez pas de joueurs à côté de vous, peu importe pour qui vous jouez. Et ça m’a aussi permis de grandir en tant que personne. On passe de 25 ans, à 30, puis 35, 40, 50… Quand vous ne grandissez plus, c’est que vous êtes mort. Donc pour moi, j’ai eu l’opportunité de voir, d’expérimenter et de traverser des choses en temps réel. J’ai eu de la chance en tant que joueur de basket, en tant qu’être humain, j’ai pu apprendre. » Stephon Marbury.

Marbury est parti en Chine à 33 ans, et il a réussi de belles saisons, comme en 2011/2012, où il marque en moyenne 29,5 points par match. Quand on compare à son dernier exercice en NBA, chez les Celtics, où il n’a inscrit que 3,8 points de moyenne, on comprend mieux son exil.

🏀 @StarburyMarbury was able to extend his career by playing in China.

He joined @ReggieTheus and @sportsreiter to discuss what that decision meant for him as a both a player and a person pic.twitter.com/dj8mgyQ2UG

— SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) March 5, 2020