Donovan Mitchell : « Frank Ntilikina est l’un des défenseurs les plus compliqués à gérer que j’ai eus à affronter »

Les Knicks ont affronté le Utah Jazz cette nuit, et si les joueurs de Mike Miller se sont inclinés, ils n’ont pas démérité en restant dans le match jusqu’en toute fin de rencontre (112 à 104). Et si Rudy Gobert a une nouvelle fois régné dans la raquette avec 18 points et 14 rebonds, Frank Ntikilina a eu lui plus de mal à se montrer en attaque, avec 4 points et 2 passes en 20 minutes de jeu. Ce qui ne l’a pas empêché de récolter les louanges de Donovan Mitchell.

« C’est l’un des défenseurs les plus compliqués à gérer que j’ai eus à affronter. Il est plus jeune que moi, il est solide. Je lui disais de continuer à être plus agressif. Mais il joue de la bonne façon et je le respecte beaucoup pour ça. C’est un gars que je respecte vraiment, encore une fois parce qu’il joue de la bonne manière. Il rentre sur le terrain, il est très silencieux, mais aussi efficace. Il est capable de complètement verrouiller un gars. Vous avez vu la dernière action contre Houston la dernière fois, c’est qui il est, ce qu’il apporte. C’est super que les Knicks continuent de lui donner plus de shoots parce qu’il le mérite. » Donovan Mitchell.

Ntilikina tourne cette saison à 5,9 points (39% aux tirs et 31% à trois points), 2,1 rebonds et 3 passes décisives par match.