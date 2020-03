En grosse galère Jamal Murray délivre les Nuggets

Ridiculisés par les Warriors à Denver, les Nuggets se devaient de réagir à Charlotte et cela n’a pas été simple ! Il a fallu un shoot de Jamal Murray à 5 secondes de la fin pour qu’ils l’emportent sur le fil 114-112. Ils restent en course pour la seconde place à l’Ouest derrière les CLippers.

Murray, qui avait endossé la défaite face aux Warriors, signe 18 points à 6/14 dont 26 à 3-pts, 6 passes pour mener 6 autres joueurs entre 11 et 16 points. Nikola Jokic frôle le triple-double avec 14 points à 5/10, 11 rebonds et 8 passes. Will Barton ajoute 16 points et Monte Morris 15 unités. Denver shoote à un superbe 53% malgré un 8/16 à 3-pts mais en face Charlotte rentre 49.4% de ses tentatives dont un 13/33 à 3-pts dans le sillage du trio Devonte’ Graham (24 points à 8/15 dont 3/9 à 3-pts et 7 passes), PJ Washington (20 points à 6/15 dont 3/8 à 3-pts) et Terry Rozier (19 points à 6/13 dont 5/9 de loin)

Les Hornets ont fait la course en tête en premier quart mais les Nuggets ont pris les commandes dans le second en les limitant à 17 unités pour virer en tête à la pause 60-51. On pensait alors que les Nuggets allaient tranquillement contrôler ce match mais ils ont été à la peine offensivement dans le 3ème acte et Charlotte est revenu avec un 14-3 pour ouvrir la seconde mi-temps. Les débats se sont équilibrés et à l’entame des 12 dernières minutes tout était encore à faire avec une avance de 2 points pour les locaux, 82-80. Les 3-pts de Caleb Martin et Terry Rozier ont permis aux Hornets de faire un mini-break en début de dernier acte, 94-86. Mini-break de courte durée puisque Denver a répondu par un 10-2 conclu par un dunk de Will Barton à 5 minutes du terme. Les deux équipes se sont répondues l’une après l’autre et sur deux lancers, Will Barton a donné l’avantage aux siens 112-111 avec 31.6 secondes à jouer et Cody Zeller a été envoyé sur la ligne mais n’a réussi qu’un de ses deux lancers. Sur la possession suivante Murray est allé jusqu’au buzzer de la possession pour planter un shoot difficile. Charlotte avait 5 secondes pour l’emporter mais le shoot à 3-pts de Rozier n’a pas trouvé la cible.