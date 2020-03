LeBron James pas motivé pas le titre de MVP : « Etre le meilleur de l’histoire me motive »

4 fois MVP de saison régulière et en course selon beaucoup pour le trophée Maurice Podoloff cette saison, LeBron James explique que remporter un tel trophée n’a jamais été dans ses plans, ce qu’il a toujours visé c’était d’être le meilleur joueur de l’histoire

« Cela ne m’a jamais motivé. Le titre de MVP de la saison régulière ne m’a jamais motivé. Être le meilleur, le meilleur de l’histoire, me motive et cela a fait que j’aie pu être élu MVP à quelques reprises. Mais je n’ai jamais abordé une saison en me disant : ‘Être MVP c’est ce que je veux être.’ J’aborde la saison en me disant : ‘Je veux être MVP de cette équipe; Je veux être le meilleur joueur du monde.’ Et la façon dont j’approche le basket chaque jour, comment je prends soin de mon corps au quotidien a donné ce résultat avec ces trophées. » LeBron

A 35 ans il réalise une superbe saison et pour Frank Vogel il est le MVP

« L’ensemble de ce qu’il a fait pour notre équipe, je ne pense pas qu’il y a d’égal. D’autres joueurs ont fait de grosses performances durant l’année et je ne veux pas minimiser cela, mais ce qu’il fait est assez incroyable. Ce qu’il signifie pour nous des deux côtés du terrain, son QI défensif, la façon dont il impacte le jeu avec sa puissance, ses qualités athlétiques, la façon dont il score, mais mène aussi la ligue aux passes décisives. Et pour moi la stat la plus importante c’est à quel point nous gagnons. Donc pour moi le titre de MVP lui revient. » Vogel

Comme argument, alors que Giannis Antetokounmpo est le grand favori avec ses meilleures stats en carrière et le meilleur bilan NBA, Anthony Davis avance la différence de points des Lakers avec et sans le King (11.4 points)

« Vous voyez quand LeBron n’est pas sur le terrain, comment notre équipe opère. Nous avons quelques difficultés sans lui. Et je pense que la clé c’est qui est le plus important à l’équipe. Et en étant dans cette équipe, mon vote va à LeBron. » Davis

Autre atout selon Vogel, son leadership et c’est aussi quelque chose que le King met en avant.

« C’est mon jeu, mon leadership, la façon dont mes coéquipiers se nourrissent de ma présence et de ce que je dis. C’est bien plus que ça pour moi que d’être le meilleur joueur du monde, d’aller simplement sur le terrain et de jouer. Le leadership est très important. Il faut rendre des comptes. Il faut permettre aussi aux autres de mettre devant mes responsabilités. Donc j’ai beaucoup d’atouts pour être le meilleur joueur du monde, il n’y a pas seulement le côté basket. » LeBron

