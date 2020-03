Les Sixers retrouvent la victoire avec la manière dans la capitale californienne

Battus lors de leurs deux derniers matchs et trois des quatre derniers, les Sixers ont bien réagi cette nuit à Sacramento. Ils l’emportent 125-108 et privent les Kings d’une bonne opération dans la course aux playoffs. Avec 38 victoires et 25 défaites, les Sixers sont 5èmes, pas très loin du Heat.

Toujours privés de Joel Embiid et Ben Simmons, les Sixers se sont appuyés sur un excellent Tobias Harris, auteur de 28 points à 11/22 dont 4/6 à 3-pts mais aussi un excellent Shake Milton, qui plante 20 points à 8/14 dont 3/5 de loin. Mais surtout, le trio Al Horford (18 points à 7/14, 8 rebonds et 6 passes), Raul Neto (16 ponts à 5/8) et Alec Burks (17 points à 6/12 dont 3/6 à 3-pts) a été très précieux. Ils shootent à 49%, ce qui est moins que Sacramento et son 53.2% mais ils rentrent un 17/37 à 3-pts contre 11/29 aux Kings et prennent 10 rebonds offensifs de plus, tout en perdant 5 ballons de moi. De’Aaron Fox et Buddy Hield sont les meilleurs Kings avec respectivement 23 points à 9/17 et 3 passes et 22 points à 8/16 dont 6/10 à 3-pts.

Les Sixers ont fait la course en tête tout le match et les Kings n’ont jamais semblé pouvoir accélérer. Malmenés en début de rencontre, ils sont revenus à hauteur en toute fin de premier acte, 30-30 mais sur un panier d’Al Horford les Sixers ont viré en tête 32-30 et plus jamais les Kings n’ont pu passer sous les 2 points d’écart. Ils ont connu un passage à vide en début de second quart, ce dont Harris et Burks ont profité pour donner aux Sixers 12 points d’avance, un écart qui s’est maintenu aux alentours des 10 points. En tête 63-53 à la mi-temps, Philly a augmenté son avance grâce à un très bon Shake Milton pour mener 80-61. Puis le momentum s’est inversé sous l’impulsion de leurs deux Serbes, puis avec deux 3-pts de Hield, les Kings ont passé un 15-2 qui a réduit l’écart à 6 points. Les hommes de Brett Brown n’ont pas paniqué et ont à leur tour répondu par un 15-2 avec un super duo Neto – Burks.

Dans ce match de runs, Sacramento a de nouveau fait l’accordéon avec Fox et Hield pour mener la charge et recoller à 6 unités avec 5 minutes à jouer. Seul souci, ils ont inscrit 0 point en 4’30, game over.