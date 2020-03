Alerte pour Steve Clifford, envoyé à l’hôpital en plein match du Magic

Soudainement pas bien durant le 3ème quart-temps du match Magic – Timberwolves à Minneapolis vendredi soir, Steve Clifford a été transporté vers l’hôpital local le plus proche (Hennepin County Medical Center) afin d’y être examiné. Là, on lui a diagnostiqué une déshydratation et il a pu rapidement sortir, sans contre-indication pour reprendre le coaching.

« C’était vraiment fou. Au début quand je l’ai vu partir, je croyais qu’il allait juste aux toilettes, mais quand je suis arrivé ils m’ont dit qu’il ne se sentait pas bien. » Markelle Fultz « Il est simplement venu vers moi et m’a dit : ‘Tu vas devoir prendre le relais’, je n’ai pas trop compris ce que cela voulait dire, jusqu’à ce que je le vois partir. C’était quand même un choc, mais nous prions pour qu’il aille bien. » Tyrone Corbin, son assistant

En 2013, Clifford s’est vu poser deux stents cardiaques, mais rien n’indique pour le moment que cet incident soit lié à son cœur. Fin 2017, il avait été contraint de stopper un temps le coaching (Hornets) suite à un sévère manque de sommeil lié à de grosses migraines.

via ESPN