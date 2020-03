Aron Baynes a réalisé une performance folle cette nuit face aux Blazers avec 37 points à 12/23 dont 9/14 à 3-pts (records en carrière), 16 rebonds et 2 contres. Il est seulement le second joueur de l’histoire à compiler au moins 30 points, 15 rebonds et 8 tirs à 3-pts après James Harden