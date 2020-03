Dans sa zone de confort, LeBron James relève le défi Giannis : « La NBA n’est pas ce qu’elle est si les Lakers ne gagnent pas »

Les Lakers ont été les plus forts, au figuré comme au sens propre cette nuit pour la réception des Milwaukee Bucks, équipe au meilleur bilan de la ligue (53-10). Battus 111-104 dans le Wisconsin le 19 décembre, les hommes de Frank Vogel ont pris leur revanche en l’emportant 113-103 au Staples Center vendredi soir. LeBron James a été excellent avec 37 points à 12/21 (12/15 aux lancers), 8 rebonds et 7 passes.

« Ce qui a été plus impressionnant selon moi c’est sa défense sur Giannis (à partir du 2ème quart, ndlr). Défendre sur lui et faire ce qu’il a fait en attaque, c’est une performance incroyable des deux côtés du terrain. » Frank Vogel « Anthony a pris 2 fautes rapides, je ne voulais pas qu’il en prenne une autre donc j’ai pris le challenge. Bon il en a pris une autre quand même (rire). Mais oui c’était simplement une question de prendre la responsabilité en défense […] Pour moi ce n’est jamais une question de challenge individuel, c’est un challenge collectif. Maintenant quand tu joues quelqu’un du niveau de Giannis, et n’importe quel autre joueur, il faut relever le défi mais tu dois rester concentré sur le match et ne pas en faire quelque chose de personnel. » LeBron James

À ses côtés Anthony Davis a ajouté 30 points à 10/24 (10/11 aux lancers), 9 rebonds et 2 contres. C’est sur un rythme lent – favorable à James pour mettre en place son attaque sur demi-terrain – et un match aux allures de playoffs joué possession par possession que Los Angeles a égalisé à un partout dans la série en saison entre les deux équipes. En face Giannis Antetokounmpo a signé 32 points à 10/21 (1/6 à 3-points, soit 4 de moins que lors du premier match en décembre), 12 rebonds et 6 passes.

« Il est beaucoup allé aux lancers-francs (11/14), il en a mis beaucoup, mais on a essayé de bien rester devant lui, de compliquer ses tirs. C’est un super joueur il va beaucoup pénétrer et mettre des tirs mais on a essayé de lui compliquer la tâche au maximum et de le fatiguer. » LeBron James

Pas adroits à 3-points (6/32), les Lakers ont dominé le rebond (52-46) et les points inscrits dans la raquette (50-46). Les deux équipes à égalité 48 partout à la mi-temps, James a marqué 9 points sur les 4 première minutes du 3ème quart-temps, avant de participer – on a pu constater l’efficacité de son duo avec Davis sur pick-and-roll – à un 18-0 en faveur des Lakers pour prendre jusqu’à 15 points d’avance.

« On a continué ce qu’on avait commencé à faire dans le 2ème quart-temps après être revenus sur le terrain : intensité défensive, concentration défensive… et on a commencé à mettre des tirs, parce que ça ne rentrait pas dans le 1er quart. » LeBron James

Autour de Giannis, 4 autres joueurs ont signé au moins 10 points, dont Donte DiVincenzo avec 17 unités, mais Milwaukee a été limité à 28% à 3-points (12/43). Si les deux équipes se recroisent cette saison, ce sera en Finales NBA. En attendant, les Lakers sont officiellement qualifiés pour les playoffs, et ce pour la première fois en 7 ans.

« Oui bien sûr c’est important, je suis venu ici pour remettre cette équipe là où elle devait être. La NBA n’est pas ce qu’elle est si les Lakers ne gagnent pas. C’était une de mes responsabilités et l’un de mes objectifs quand je suis venu ici. » LeBron James

via OC Register