Draymond Green : « Charles Barkley ne peut pas parler basket avec moi. Il n’est pas assez intelligent et qualifié »

Nouvelle embrouille entre Charles Barkley et Draymond Green. Après la défaite des Warriors face aux Raptors, Barkley a critiqué l’ailier fort des Warriors, déclarant qu’il compilait des « triple-singles » et non des triple-doubles. Green tourne à seulement 8 points à 38.9%, 6.2 rebonds et 6.2 passes. Réaction du Warrior :

« Barkley devrait arrêter avant que je ne prenne son boulot. Parce que je peux faire ça aussi. Il ne se faisait pas assez d’argent en tant que joueur, alors il a besoin de ce boulot. Il devrait arrêter de me parler. J’ai une tendance à terminer les gens, donc il devrait arrêter avant que je ne lui prenne son boulot. » Green

Quand on lui demande s’il a vraiment l’intention de lui prendre son job, il rétorque :

« S’il continue de parler, je lui prendrai bientôt. Plus tôt qu’il ne le pense. Il devrait la fermer. Il ne peut pas parler basket avec moi non plus. Il n’est pas assez intelligent, il n’est pas qualifié, quand tu n’as pas de bague tu ne peux pas t’asseoir à cette table. » Green

Barkley n’est pas le seul à critiquer l’ancien défenseur de l’année cette saison, pas à son meilleur niveau en l’absence de Stephen Curry et Klay Thompson. Les fans aussi l’ont dans le viseur.

« Je m’en tape de ce que des fans pensent ou qui ils tiennent pour responsable. Beaucoup ne peuvent même pas me parler de basket. Ils ne sont pas assez intelligents. » Green

Via ESPN