Dans un duel de prétendants au titre de MVP, LeBron James est sorti vainqueur en dominant le Grec Giannis Antetokounmpo. Le King, qui est devenu seulement le 3ème joueur à au moins 34 000 points en carrière (après Karl Malone et Kareem Abdul-Jabbar), a guidé les Lakers à la victoire avec 37 points à 12/21 dont 1/7 à 3-pts, 8 rebonds, 7 passes et 3 interceptions alors que le MVP en titre signe 32 points à 10/21 dont 1/6 à 3-pts, 12 rebonds et 6 passes.