Les Pelicans se font une frayeur mais stoppent le Heat avec le réveil de Brandon Ingram au bon moment

Les Pelicans restent dans la course aux playoffs avec une victoire capitale face au Heat de Miami sur le score de 110-104 dans un match qu’ils ont dominé quasiment de bout en bout.

Brandon Ingram, en très grande difficulté pendant tout le match avec 15 de ses 17 premiers shoots ratés, inscrit 5 points dans les 62 dernières secondes pour offrir la victoire aux siens. Les Pelicans, qui ont compté jusqu’à 15 points d’avance en dernier quart, interrompent leur série de 3 défaites. Fin de série aussi pour Zion Williamson, qui score moins de 20 points avec 17 points à 7/9, 6 rebonds et 2 contres, mais Jrue Holiday (20 points à 7/13, 6 rebonds, 6 passes et 3 interceptions), Lonzo Ball (16 points à 6/12 dont 3/7 à 3-pts) et Josh Hart (19 points à 12 dont 3/7 à 3-pts et 12 rebonds) font le job. New Orleans rentre seulement 41.8% de ses shoots dont un 14/38 à 3-pts, mais captent 15 rebonds offensifs et Miami ne fait guère mieux avec un 9/33 à 3-pts. Jimmy Butler inscrit 28 points à 8/17, Duncan Robinson 24 points à 8/14 et Goran Dragic 15 points à 5/15, mais 0/5 à 3-pts

Williamson a signé 11 points en première mi-temps pour mener les Pelicans, avec l’aide de Josh Hart, qui a pallié le mauvais départ d’Ingram avec 12 points et 9 rebonds en 11 minutes. Résultat les Pelicans menaient 65-51 malgré un 1/9 d’Ingram. En face Jimmy Butler limitait la casse avec 15 points, mais New Orleans a fait le break notamment à la faveur d’un 18-5. New Orleans semblait tranquillement se diriger vers la victoire avec un score de 93-79, mais Miami a enchaîné 10 points dont deux 3-pts de Robinson pour revenir d’abord à 93-89 avec 6’14 à jouer. Les Pelicans ont enchaîné 8 possessions sans le moindre point et les Floridiens ont réduit leur retard à une unité à 3’53 de la fin sur un finger roll de Derrick Jones Jr. Puis avec un 3-pts de Robinson, à 3’12 du buzzer l’avance des Pelicans n’était que d’un point. C’est le moment choisi par Ingrm pour mettre 5 points de suite et plier le match.