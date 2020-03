Dans le sillage de leur trio, les Mavs donnent la leçon aux Grizzlies mais perdent Seth Curry

39ème succès de la saison pour les Mavs, qui font passer les Grizzlies en négatif en s’imposant chez eux sur le score sans appel de 121 à 96. Ils continuent de se livrer un superbe duel avec OKC pour la 6ème place de la conférence tandis que les Grizzlies sont toujours 8ème mais avec une meute à leurs trousses.

Encore une fois Dallas s’est appuyé sur son trio. Luka Doncic (21 points à 7/2 dont 2/8 à 3-pts), Kristaps Porzingis (26 points à 9/19 dont 4/9 à 37-pts, 11 rebonds, 4 passes, 4 contres et 3 interceptions) et Seth Curry (15 points à 7/9 en 15 minutes). En feu ces derniers temps, Curry a fait une énorme première mi-temps mais s’est blessé à la cheville gauche et n’a pas terminé la rencontre. Dallas shoote à 47.4% dont un 18/47 de loin et ne perd que 10 ballons alors que ça a été bien plus compliqué offensivement pour Memphis (16 points en 3ème acte) avec un 9/30 à 3-pts et 19 ballons perdus. Josh Jackson signe 16 points à 7/15, Dillon Brooks 15 points à 5/13 et Ja Morant 11 points à 4-/11 et 8 passes.

Dallas a pris les commandes en premier quart, conclu sur le score de 33-28 mais Memphis a scoré 9 points de suite pour entamer le second quart et prendre la tête 37-33. Une avance de courte durée puisque les MAvs ont répondu par un terrible 19-2 avec notamment 9 points de suite de Kristaps Porzingis, dont 2 tirs primés. Dallas menait 61-49 à la pause et a vite plié l’affaire au retour des vestiaires, profitant de Grizzlies en grande difficulté offensivement. Les locaux ont entamé la seconde mi-temps par un 25-6 pour prendre 31 points d’avance, 86-65 et dérouler.