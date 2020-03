A Week in College Basketball : Duke sweepe son rival North Carolina, Belmont et Utah State obtiennent leur ticket pour la March Madness !

Comme chaque dimanche, en partenariat avec la référence française sur le College Basketball, le site Midnight on Campus, retour sur l’actualité de la semaine en NCAA.

Retour sur les faits marquants de la semaine

Nous y sommes, ce fameux mois de mars, ce sprint final dans une saison universitaire assez ouverte, plus que d’habitude. La plupart des conférences terminent leur saison régulière, alors que certaines (en Mid-Majors entre autres) ont déjà commencé leur tournoi conférence. C’est parti pour un sprint final d’un peu plus d’un mois, qui s’annonce assez dantesque, avec des surprises à gogos. Nous allons nous concentrer sur les membres du top 25 qui sont toujours en saison régulière, on parlera des tournois la semaine prochaine.

Lundi avaient lieu deux matchs pièges pour deux cadors du championnat. Tout d’abord, l’ancien numéro 1 de l’AP, #4 Baylor, recevait un ancien pensionnaire de ce même classement et un habitué du mois de mars, Texas Tech. Le match a tenu toutes ces promesses, avec pour notre plus grand plaisir une prolongation, qui a vu Baylor s’imposer sur le fil, sur le score de 71 à 68. Comme prévu, ce fut une véritable guerre des tranchées, avec deux équipes qui aiment défendre. Victoire importante pour les Bears, en prévision d’un possible titre de saison régulière dans la Big 12.

L’autre rencontre à suivre, c’était bien ce petit #12 Duke vs NC State. Pour rappel, Duke avait chuté sur le parquet de NC State, dans une défaite historique… Mais voilà, réponse de champion pour les Hommes de Coach K, qui ont sécurisé la victoire lors du retour des vestiaires (88-69). Vernon Carey Jr affiche 17 points et 7 rebonds. Revanche prise pour les Blue Devils, l’honneur est (un peu) sauf.

Petit cocorico pour débuter cette soirée de mardi, avec Tennessee et Yves Pons (15 points, 5 rebonds) qui sortent l’upset contre le patron de la SEC, #6 Kentucky (81-73). Une victoire qui fait du bien au CV des Vols, qui seront dangereux à jouer lors du tournoi de conférence. Et qui sait, la March Madness est envisageable si au moins une 1/2 finale !

On continue les upsets du coup, avec Rutgers qui bat #9 Maryland (78-67) grâce à un Jacob Young (17 points, 4 rebonds et 3 passes) si important dans les moments chauds. Rutgers se repositionne dans la Big Ten, et comme Tennessee, sera un poison à jouer lors du tournoi de la Big Ten.

On reste un peu dans la Big Ten, avec l’équipe en forme quand mars arrive (et est là), #16 Michigan State, qui va sortir un match XXL à #20 Penn State, avec la victoire au bout (79-71). Quel match de Xavier Tillman, lui qui compile 23 points et 15 rebonds. Tom Izzo, mars, on vous avait prévenu hein…

Enfin, toujours dans la conférence, #18 Iowa nous a sorti un premier acte… Abyssal contre Purdue (42-25). Luka Garza (26 points, 12 rebonds) a bien sonné la révolte au second acte, mais bien trop tard et Purdue nous sort un nouvel upset (77-68) ! Oui, le tournoi de la Big Ten va être dantesque, on a vraiment hâte ! Comme dirait un certain philosophe, « no one is safe ».

Mercredi, nouvelle masterclass d’Udoka Azubuike avec #1 Kansas. Dans la victoire de son équipe face à TCU (75-66), l’intérieur a dominé, encore une fois, terminant avec un nouveau double-double de mammouth (31 points, 14 rebonds). On espère juste qu’il aura des ballons lors du tournoi de conférence la March Madness, pas comme les saisons précédentes…

#3 Dayton, qui est maintenant sur le podium national, a donné une leçon de Basketball à son dauphin dans l’A-10, Rhode Island. Une victoire sans appel, à l’extérieur, sur le score de 84 à 57. 20 points (et quelques dunks) pour Obi Toppin, alors que Trey Landers termine avec 14 points et 14 rebonds. Vraiment un match sans pour URI, qui vaut bien mieux que ça…

#7 Florida State s’est fait peur, très peur même sur le parquet de Notre Dame. Un succès à l’arrache, dans le money time (73-71), mais honnêtement , Notre Dame méritait un bien meilleur sort. Même son de cloche dans la conférence, avec Miami qui s’incline contre #22 Virginia (46-44). UVA sécurise la victoire sur la ligne de réparation, mais on était pas loin de l’upset, dans un match, comment dire… Next.

Choc au sommet en ce mercredi dans la merveilleuse Big East, avec le patron historique, #14 Villanova et le nouveau patron, #8 Seton Hall. Un match exceptionnel, vraiment, digne d’un match de la muerte en mars. A l’expérience, Nova s’impose, à l’extérieur qui plus est, de deux points (79-77). On signe immédiatement pour un nouveau match entre ces deux programmes, qui iront loin à la March Madness, c’est certain. #11 Creighton revient à une victoire de Seton Hall, comme Villanova, après son succès sans difficulté contre Georgetown (91-76). Une lutte à trois qui s’annonce passionnante.

Cette saison, #17 Auburn ne montre pas un visage si solide que cela. Certes, les victoires sont là, bien vouaient étriquées, mais ce n’est pas folichon… La défaite à domicile, contre Texas A&M (78-75), met encore plus en lumière les gros défauts du programme. On est bien loin de l’équipe invaincue début d’année… Pathétique ce que nous propose les Tigers.

Terminons la soirée par la nette victoire de #24 Wisconsin sur Northwestern (63-48). RAS sur cette rencontre.

Petite sensation en ce jeudi, dans l’AAC, avec UConn qui est en train de revivre depuis quelques semaines, et qui va battre le patron, #21 Houston (77-71). Christian Vital a été omniprésent, avec 26 points. Et si les Huskies étaient la grosse surprise dans la conférence ? En tout cas ce jeune groupe est sur une dynamique incroyable, au meilleur des moments.

Aussi non, pas d’autres surprises. #13 Oregon a écrasée California (90-56) avec un Payton Pritchard (20 points, 9 passes) qui n’a pas forcé son talent. Copie conforme pour #25 Michigan contre Nebraska (82-58), avec le frenchie freshman Yvan Ouedraogo qui termine avec un petit point (deux tirs tentés) et 6 rebonds en 25 minutes. Et puis, nouveau choc dans la Big Ten, encore, avec #19 Ohio State qui a résisté à Ayo Dosunmu (21 points, 5 rebonds et 5 passes) et #23 Illinois. Victoire sur le score de 71 à 63, mais attention au début de match horrible… Heureusement, le second acte a été plus maîtrisé.

Place maintenant au dernier samedi de saison régulière, avec un programme exceptionnel et des scénarios… Complètement renversant. Vous êtes prêt ?

On commence avec la meilleure équipe actuellement de notre championnat, #1 Kansas, qui a eu touselles peines du monde pour battre Texas Tech (66-62). 16ème succès de rang, le titre de a Big 12, tout roule pour les Jayhawks…

Kansas a pu sécuriser le titre de conférence à la pause de sa rencontre puisque #4 Baylor s’est incliné un peu avant contre West Virginia (76-64) ! Fin de saison très délicate pour les Bears, avec une défense moins productive match après match…

Le champion de la SEC, #6 Kentucky, s’est fait extrêmement peur sur le parquet de Florida. Un premier acte bien loin des standards, avec une défense poreuse et une attaque qui se repose sur des individualités. Une bonne gueulante de Coach Calipari à la pause, et les Wildcats remontent leur déficit pour s’imposer d’un petit point, 71 à 70. Merci Nick Richards, qui plante 17 de ses 19 points en deuxième période. L’essentiel est assuré, loin sans mal.

Toujours dans la SEC, #17 Auburn se reprend bien en explosant Tennessee (85-63) avec un Samir Doughty (32 points) inarrêtable ! 5 points et 6 rebonds pour notre frenchie Yves Pons.

On arrive maintenant dans la Big East et sa lutte à trois palpitante. Et c’est un peu à la surprise générale que #11 Creighton remporte cette saison régulière, en s’imposant largement contre #8 Seton Hall (77-60). Marcus Zegarowski (23 points, 6 rebonds et 6 passes) a été si déterminant, notamment lors du deuxième acte. C’est si fort Creighton…

Enfin, Creighton n’est pas le seul à remporter la conférence puisque cela partage le titre avec leur adversaire du soir, mais aussi #14 Villanova, qui a battu Georgetown (70-69) dans une fin de match assez houleuse, avec notamment un goaltending. Un partage à trois donc, ce qui va nous offrir un tournoi de conférence dantesque, sachant que les prétendants sont nombreux derrière !

Outre la fin de saison régulière, ce samedi était marqué par le classico de notre championnat, entre #12 Duke et North Carolina. Dans une ambiance folle, propre à notre championnat, les Blue Devils remportent la rencontre (89-76) avec par la même occasion un petit sweep sur le rival, une première depuis 2015. Tre Jones termine avec un double-double, 21 points et 11 passes. Une bien belle soirée pour les fans, mais qui voient le titre de la conférence s’envoler.

En effet, #7 Florida State a déroulé contre Boston College (80-62) pour s’adjuger ce fameux titre, avec une victoire d’avance sur ses concurrents directs : Duke, Virginia et Louisville. Et oui, dans le choc entre programmes du top 25, #10 Louisville s’est incliné sur le parquet de #22 Virginia dans les ultimes instants, sur le score de 57 à 54. Les Cavaliers qui répondent présents en mars, une fâcheuse habitude ! Là aussi, le tournoi s’annonce indécis.

#13 Oregon est donc le champion de la Pac-12 pour cet exercice, grâce à leur victoire pleine d’autorité contre Stanford (80-67), mais aussi avec la défaite de UCLA dans le derby contre USC (54-52) ! Mérité pour les Ducks, tout simplement. Petit mot aussi sur #3 Dayton, qui termine comme prévu invaincu dans l’A-10 après son large succès contre George Washington (76-51). 27 points, 5 rebonds et 5 passes pour Obi Toppin.

Onyeka Okongwu veut casser du cercle pour honorer la rivalité de Los Angeles. On le comprend. 😤 pic.twitter.com/rBfvSOqGlJ — #MidMajors (@MidnightCampus) March 7, 2020

Terminons avec la Big Ten, avec #24 Wisconsin qui met la pression sur Michigan State et Maryland pour le titre de saison régulière. En effet, les Badgers s’imposent sur le parquet d’Indiana sur le score de 60 à 56, et ont maintenant une victoire d’avance sur le duo, qui joue ce soir. Ce sera donc à minima un partage du titre, pour un programme qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui est ô combien redoutable !

#20 Penn State termine son exercice en roue libre, mais pas de manière positive, avec un nouvel upset subi, chez l’un des cancres de la conférence, Northwestern (80-69). La hype sur PSU semble si lointaine…

Il reste donc une soirée de saison régulière, ce soir.

Pour le complément d’information, sachez que Belmont a obtenu son ticket pour la March Madness, tout comme Utah State qui a battu en finale #5 San Diego State sur un buzzer beater de Sam Merrill.

Équipe top de la semaine : Creighton Blue Jays (24v-7d, 13v-5d dans la Big East).

Quel plaisir de voir Creighton au sommet de la Big East et c’est tellement mérité pour le travail au fil des années.

C’est simple, le programme est mon coup de cœur cette saison. C’est toujours un réel plaisir à regarder, avec une équipe qui aime jouer ensemble, qui attaque et défend ensemble, et quelques pépites au sein de l’effectif. Creighton est l’une des meilleures équipes dans le championnat dans le domaine des passes décisives !

La doublette Ty-Shon Alexander / Marcus Zegarowski est si redoutable, et le noyau dur est encore jeune. Si j’avais un pari à faire pour cette March Madness, ce serait sur les Blue Jays qui vont à minima à l’Elite Eight. Le rendez-vous est pris !

Équipe flop de la semaine : #20 Penn State Nittany Lions (21v-10d, 11v-9d dans la Big Ten).

Penn State était légitimement un candidat crédible pour le titre de la Big Ten après son incroyable série de huit victoires consécutives en janvier, avec des succès convaincants, notamment à Michigan State. Mais depuis, c’est 5 défaites lors des 6 derniers matchs, la seule victoire d’un point contre Rutgers…

Le programme déçoit match après match, avec une équipe à bout de souffle, incapable d’innover offensivement et qui se contente d’espérer que son leader Lamar Stevens fasse le travail. J’ai regardé un peu le match contre Northwestern et je n’ai pas tenu plus de 5 minutes… C’était pathétique.

Toutefois, sur le tournoi, il faudra se méfier de PSU. Mais la dynamique est vraiment mauvaise, au pire moment de la saison…

Équipe surprise de la semaine : UConn Huskies (18v-12d, 9v-8d dans l’AAC).

Pour cette semaine, j’avais envie de mettre en lumière un programme qui est en train de renaître de ses cendres.

Dans une AAC assez dense cette saison, qui va voir son dénouement ce soir avec Tulsa qui est en position de remporter le titre, une équipe est en forme et ce sont bien nos Huskies. Quatre succès de rang, dont le dernier en date contre le leader à ce moment Houston, qui va faire du bien aux têtes. Cette équipe de UConn est assez jeune et le manque d’expérience a joué des tours sur cet exercice, avec souvent des défaites sur le fil, dans le money time. Le bilan, que ce soit général ou en conférence, ne reflète en aucun cas la dangerosité du programme pour le tournoi de conférence. Oui, UConn peut être l’invité surprise, attention, les cadors, vous êtes prévenus, messieurs !

Rencontres de la semaine pour le top 25 (en gras les possibles upsets).

Pas de calendrier officiel à l’heure où j’écris cette chronique. En effet, place aux tournois de conférence.

