Quel avenir pour Blake Griffin ? « Je ne me prends même pas la tête avec ça, pas encore »

Saison galère pour les Detroit Pistons, qui ont dû faire sans Blake Griffin, une grande partie de la saison, opéré finalement du genou au mois de janvier. Après avoir raté les 10 premiers matchs de la saison en raison d’un genou douloureux, il a fait quelques performances encourageantes avec 19.4 points et 5 rebonds sur les 11 premiers, avant de sombrer avec 9.4 points à 27.7% et 4.1 rebonds sur les 7 suivants. Trop handicapé par son genou, il est passé sur le billard.

Très mal embarqué, loin des playoffs, le front office a décidé d’entamer une reconstruction avec le transfert d’Andre Drummond mais aussi les départs de Markieff Morris et Reggie Jackson via des buyouts. Quid de Blake Griffin pour la suite ? Fait-il partie du projet ?

« Je ne me prends même pas la tête avec ça. Pas encore. Je suis concentré sur ce que je peux contrôler et c’est ma rééducation, revenir sur le terrain. Et quand l’heure viendra, j’aurai cette discussion. Mais je ne pense pas que ce soit le moment maintenant. Quand un nouveau front office arrive, il y a quelques décisions à prendre. Tu as une année pour vraiment déterminer quelles sont les prochaines étapes. Je pense que clairement ils ont eu le sentiment qu’un changement était nécessaire donc on pourrait dire que c’était la première étape en raison du type de joueur qu’est Dre et ce qu’il signifiait pour la franchise. Mais je ne me suis pas vraiment impliqué dans ça, donc quand le temps viendra j’aurai cette discussion pour vois où nous en sommes et nous verrons à partir de là. » Griffin