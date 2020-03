Après les Bucks, les Lakers font enfin tomber les Clippers grâce à un super trio

Battus lors des deux premiers affrontements face à leurs voisins, les Lakers ont dominé les Clippers sur le score de 112-103. Ce succès porte le bilan des Lakers à 49-13 et repousse leur adversaire du soir à 6.5 matchs et met fin à leur série de 6 victoires. Le match était à domicile pour les Clippers mais les Lakers semblaient l’être, ce qui pourrait avoir un rôle en vue d’une série en playoffs.

Les joueurs de Frank Vogel ont été menés par un excellent trio Anthony Davis (30 points à 11/19, 8 rebonds, 2 passes et 2 interceptions), LeBron James ( 28 points à 7/17 dont 2/6 à 3-pts, 7 rebonds et 9 passes) et Avery Bradley (24 points à 9/17 dont 6/12 à 3-pts). Grâce à Bradley les Lakers ont shooté à 10/35 à 3-pts alors que les Clippers sont limités à 6/30 et 38.8% aux tirs. Paul George signe 31 points à 9/16 mais n’a pas pesé en fin de match alors que Kawhi Leonard score 27 points à 9/18 et Montrezl Harrell 20 points à 7/10 et 8 rebonds mais Lou Williams termine avec seulement 7 unités à 3/11

Dans un début de rencontre avec une belle intensité, les Clippers ont pris les commandes avec une grosse défense qui a limité les LAkers à un point en 3 minutes pour mener 5-1. C’est finalement Avery Bradley qui a débloqué les Lakers, mais dans le sillage de Paul George les hommes de Doc Rivers ont fait la course en tête en début de match, 10-5. Sous l’impulsion d’Anthony Davis, LeBron James et Bradley, les Lakers ont recollé après un temps mort et les deux équipes ne se sont pas lâchées d’une semelle avec 8 égalités, 27-25 Clippers après 12 minutes.

LeBron a mis les Lakers devant, mais ces derniers, avec un super duo Leonard – George, ont répondu par un 12-4, qui est même devenu un 18-8 pour porter l’avance des leurs à 47-38. Les Lakers ont haussé un peu le ton en défense et les Clippers ont mal terminé la première mi-temps avec seulement 6 points en 4’40. Le même trio, Bradley, Davis, puis LeBron James sur un dernier dunk ont réduit l’addition à la pause, 49-53.

Bradley et McGee ont permis aux Lakers de démarrer fort la seconde mi-temps avec notamment 2 tirs primés de l’arrière pour un 10-2, 59-55. Bradley en a planté un nouveau de loin pour porter le score à 64-58. Mini-break de courte durée puisque Paul George, le seul Clipper à avoir de la réussite derrière l’arc, a planté deux tirs à 3-pts coup sur coup pour remettre les Clippers en tête 66-65. Les deux équipes ont enchaîné les paniers, mais ce sont les Lakers qui ont mieux fini le quart grâce à Rondo et Davis pour virer en tête 85-81.

Les Clippers se sont retrouvés dans la pénalité en un clin d’oeil en dernier quart et les Lakers ont pris le contrôle de ce match avec leur duo LeBron, puis Anthony Davis, qui a pris le relais à la sortie du King pour faire passer l’écart à 12 unités avec un peu plus de 6 minutes à jouer. Doc Rivers a dû prendre un temps mort et les siens se sont relancés avec Kawhi qui a initié un 6-0 pour revenir à portée 99-93. Il a poussé les Lakers à prendre un temps mort et Bradley, toujours en feu, a ajouté un 6ème tir à 3-pts et alors que Kawhi prenait les choses en main, LeBron a trouvé Davis pour le dunk, 106-97 à 2’40 du buzzer. Kawhi Leonard a continué d’alimenter le score mais les Lakers n’ont pas craqué et ont plié le match grâce à des lancers-francs.