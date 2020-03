Avec un énorme Jrue Holiday et un Zion Williamson en mode dunkorama, les Pelicans prennent leur revanche

Battus il y a moins d’une semaine par les Wolves, les Pelicans prennent une revanche très importante dans le Minnesota en vue des playoffs. Ils l’emportent 120-107 et portent leur bilan à 28-36, ce qui les place à 4 rencontres des Grizzlies.

Jrue Holiday est l’homme du match, auteur d’une énorme performance avec 37 points (record de saison) à 13/20 dont 3/8 à 3-pts, 9 rebonds et 8 passes. Il a été très bien épaulé par le trio Zion Williamson (23 points à 9/15 dont 1/1 à 3-pts et 7 rebonds), Brandon Ingram (15 points à 6/12, 12 rebonds et 7 passes) et Lonzo Ball (18 points à 7/13 dont 4/8, 5 rebonds et 8 passes). Les Pelicans shootent à 48.9% dont 11/35 à 3-pts mais perdent 25 ballons ! En face les Wolves sont limités à 39.4% dont 8/33 à 3-pts et 17 ballons perdus lors que lors du dernier affrontement ils avaient inscrit 139 points. Malik Beasley est le meilleur scoreur avec 21 points à 8/20 dont 4/7 à 3-pts et 9 rebonds alors que D’Angelo Russell compile (19 points à 6/18 dont 0/7 6 rebonds, 5 passes).

Les Pelicans ont très vite pris les commandes dans le sillage de Williamson, qui a planté 4 dunks lors des premières 7’30 du match, dont deux alley-oops avec Lonzo Ball. Les visiteurs ont passé un 21-4 pour s’installer aux commandes 33-16. Mais les Wolves, très engagés, n’ont pas explosé et sont même rapidement revenus dans la rencontre à la faveur d’un 17-3 conclu par un dunk de Jarrett Culver pour revenir à seulement 3 unités. Sur un tir à 3-pts de Beasley les Wolves sont revenus à égalité en début de second quart, mais dans cette première mi-temps de série, la suivante a été pour les Pelicans. Dans le sillage d’un Holliday intenable, New Orleans a viré en tête à la pause 71-63 et n’a plus regardé derrière. Trop maladroits, les Wolves n’ont pas réussi à s’accrocher et l’écart a atteint les 20 points sur un shoot derrière l’arc d’E’Twaun Moore, 98-78.