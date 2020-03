Les Kings ont mis une piquette aux Portland TrailBlazers cette nuit (123 à 111, mais le score est trompeur il y a eu une vingtaine de points d’écart toute la rencontre). Et comme souvent dans les victoires des Kings, trois hommes ont particulièrement brillé : De’Aaron Fox (14 points et 11 passes), Buddy Hield (22 points) et Bogdan Bogdanovic (27 points, 5 rebonds et 8 passes).