Lance Stephenson de retour aux Pacers ? Ça chauffe !

Depuis quelques semaines un retour en NBA de Lance Stephenson est dans les cartons puisque le championnat chinois est à l’arrêt à cause du coronavirus et l’arrière cherche un point de chute. Il se murmurait que les Pacers n’en étaient pas un potentiel, mais apparemment cela a changé puisque Shams rapporte qu’il serait en discussions sérieuses avec son ancienne franchise.

À l’heure actuelle aucun accord entre les deux camps, et il est à noter qu’il aura en plus besoin d’une lettre d’autorisation de son équipe chinoise et de la FIBA. A noter que Chasson Randle a obtenu récemment ces lettres.

Ce changement de plan des Pacers est sans doute motivé par l’absence de Malcolm Brogdon.

En Chine il a dominé avec 26.7 points à 52.2% dont 30% à 3-pts, 7.5 rebonds et 3.8 passes.

Lance Stephenson is in strong talks on a potential deal with Indiana, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. No agreement or decision is finalized. Stephenson would also need clearance from his Chinese team and FIBA.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 8, 2020