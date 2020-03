Programme NBA : Choc Clippers – Lakers en prime time; La lutte pour les playoffs fait rage

Pas moins de 10 rencontres ce soir et avec le changement d’heure aux Etats-Unis, ils démarreront encore plus tôt. Le match à ne pas manquer c’est le Clippers – Lakers à 20h30. On aura aussi Celtics – Thunder, les Bucks seront à Phoenix tandis que les Rockets accueillent le MAgic et les Pacers seront à Dallas.

20h00 : Brooklyn Nets – Chicago Bulls

20h30 : Minnesota Timberwolves – New Orleans Pelicans

20h30 : Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers en direct sur beIN Sports 1

23h00 : Boston Celtics – Oklahoma City Thunder

23h00 : Phoenix Suns – Milwaukee Bucks

00h00 : Houston Rockets – Orlando Magic

00h00 : Washington Wizards – Miami Heat

00h00 : Dallas Mavericks – Indiana Pacers

00h30 : New York Knicks – Detroit Pistons

00h30 : Cleveland Cavaliers – San Antonio Spurs

02h00 : Sacramento Kings – Toronto Raptors