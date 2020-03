Le trio des Cavaliers fait vivre une nouvelle mauvaise soirée aux Nuggets

Battus cette semaine par les Warriors, les Nuggets sont une nouvelle fois tombés face à une des pires équipes de la ligue : les Cavaliers. Ces derniers l’emportent devant leur public 104-102, seulement leur 18ème succès de la saison. Avec ce revers Denver voit le Jazz revenir à grands pas pour la 3ème place de la conférence Ouest.

Cleveland s’est appuyé sur un excellent trio Kevin Love (27 points à 9/17 dont 5/11 à 3-pts, 6 rebonds et 3 passes), Collin Sexton (25 points à 11/19 dont 1/4 à 3-pts, 6 rebonds, 5 passes et 2 interceptions) et Cedi Osman (20 points à 7/12 dont 5/6 à 3-pts). Cleveland shoote à un impressionnant 55.3% dont un 12/28 de loin, ce qui compense leurs 21 ballons perdus. En face les Nuggets sont aussi en réussite avec 50.6% dont un 13/32 derrière l’arc, mais eux aussi perdent 17 ballons et rentre seulement 3 de leurs 8 lancers. Nikola Jokic n’a pas pesé avec 8 points à 4/11, 8 rebonds et 8 passes tandis que Jamal Murray signe 17 points à 7/14 dont 3/7 à 3-pts et 7 passes, mais manque le panier de l’égalisation. Will Barton ajoute 22 points à 9/18 et Gary Harris 18 points à 7/8 dont 3/3 à 3-pts.

Ce match Denver l’avait bien entamé, d’entrée aux commandes et avec un mini-break puisqu’ils ont inscrit les 5 premiers points et se sont retrouvés en tête 25-14. Après un quart ils menaient logiquement 33-23, en réussite sous l’impulsion des 24 points du trio Barton, Harris et Murray. Ils ont continué de faire la course en tête en seconde mi-temps, mais Cleveland a réussi un premier rapproché, repoussé rapidement par les joueurs de Mike Malone, puis un second en toute fin de mi-temps sur un 8-2 pour n’être qu’à 3 unités à la pause, 61-58. Sexton et Osman ont mené la charge en début de seconde mi-temps pour propulser les Cavaliers en tête. Ils sont restés aux commandes sans pouvoir faire le break et à l’entame des 12 dernières minutes les Nuggets étaient derrière de 2 points. On a eu un chassé-croisé et à quelques minutes du terme tout était encore à faire avec un point d’avance pour Denver, qui a encaissé un 10-0, la faute au trio Sexton, Love et Dellavedova. Mais Denver n’a pas abdiqué et a eu une occasion d’égaliser après deux lancers ratés de Tristan Thompson. Sans conséquence puisque Murray a échoué au buzzer.