Avec un début de match tonitruant, les Hornets enfoncent les Rockets

3ème défaite de suite pour les Rockets, qui s’inclinent cette fois à Charlotte ! Les Hornets ont livré une belle prestation et l’emportent 108-99 dans un match qu’ils ont démarré par un incroyable 20-0 ! Avec ce revers, les Rockets se retrouvent sous la menace du Thunder et des Mavs avec 39 victoires et 23 défaites. OKC est à 0.5 match et les Mavs à 1. Quant aux Hornets, ils gardent un infime espoir en revenant à 6 rencontres du Magic.

Charlotte a été mené par un super trio Terry Rozier (24 points à 8/15 dont 6/9 à 3-pts et 6 passes), Devonte’ Graham (23 points à 7/12 dont 4/8 à 3-pts et 6 passes) et PJ Washington (22 points à 8/11 dont 3/6 à 3-pts et 5 rebonds). Charlotte shoote à 52.9% dont un excellent 15/32 de loin malgré 17 ballons perdus. Ce sont ces ballons perdus c’est ce qui a fait très mal aux Rockets avec 20 dont 10 pour le seul James Harden. Sans Russell Westbrook, mis au repos, les Texans ont shooté à 46.1%, mais à 15/45 de loin. Harden compile 30 points à 8/22 dont 2/11 à 3-pts, 10 rebonds, 14 passes, mais donc 10 ballons perdus. Robert Covington score 25 points à 7/13 à 3pts et Jeff Green ajoute 20 points à 10/15, 8 rebonds et 4 interceptions.

Les Rockets ont connu une entame catastrophique puisqu’ils ont dû attendre près de 7 minutes pour ouvrir leur compteur, le temps de prendre 20 points de retard, 20-0. Covington a fini par scorer les premiers points et lancé la machine. Après 12 minutes les Hornets menaient logiquement 30-17 même si l’addition aurait pu être bien plus salée. Le retour des Rockets dans le match a été rapide puisqu’ils ont passé un 20-4 pour recoller à 3 points, mais sans pouvoir se rapprocher plus. Les Texans ont encore connu un gros passage à vide en fin de première mi-temps et sous l’impulsion de Washington et Zeller, les locaux ont terminé sur un 15-4 pour virer en tête 57-43.

Au retour des vestiaires les Rockets ont couru après le score, mais sans jamais pouvoir véritablement emballer le match et menacer les locaux. Ils sont revenus à 5 points en 3ème quart et n’étaient qu’à 6 en l’entame des 12 dernières minutes, mais Charlotte a répondu a chaque assaut et les Texans ont manqué de réussite pour revenir avec seulement 4 points inscrits lors des premières 5’50 du quart.