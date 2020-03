Sean Marks s’explique sur le départ de Kenny Atkinson

Grosse surprise hier lors de l’annonce des Nets de se séparer de Kenny Atkinson, d’un commun accord. Si les résultats de la franchise étaient décevants, les absences de Kevin Durant et Kyrie Irving n’y étaient clairement pas étrangères. Difficile de comprendre ce choix alors qu’Atkinson a crée une identité intéressante avec cette équipe ces dernières années. Sean Marks s’est expliqué en conférence de presse.

« J’aurais aimé que Kenny soit là sur le long terme. Je pense que nous pensions tous que cela allait durer pour toujours et que nous allions construire ensemble. Nous avons connu un super parcours lors de ces 4 années. Nous nous apprécions et je pense que nous avons énormément grandi. Il a grandi en tant que coach et j’espère avoir grandi en tant que GM. Nous avons fait énormément d’erreurs, mais nous avons pris énormément de plaisir. Mais les circonstances et la position dans laquelle nous sommes actuellement c’est : ‘Qu’est-ce qui va nous aider à passer au niveau supérieur ?’ Nous avons débattu et délibéré et nous avons conclu que l’équipe avait besoin d’une nouvelle voix, voilà tout. » Marks

Il n’était donc plus la bonne voix dans le vestiaire alors même que Kyrie et KD avaient expliqué que leur volonté de signer aux Nets avait été en partie motivée par sa présence et l’identité créée. Il n’a pu coacher Kyrie que 20 rencontres et jamais KD.

« J’aurais aimé qu’il coache ces gars, aucun doute là-dessus. Mais la situation et les circonstances font qu’aujourd’hui nous essayons d’emmener ce programme à un autre niveau et nous sommes tombés d’accord, notamment avec le propriétaire, que ce changement était nécessaire maintenant. » Marks

Marks n’a toutefois pas voulu rentrer dans les détails des raisons spécifiques pour lesquelles les différentes parties se sont mises d’accord sur le fait qu’il fallait un changement. Cela venait-il du vestiaire ?

« Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. J’aimerais rentrer dans les détails, mais au final c’est un compromis que nous avons trouvé Kenny, moi et le propriétaire. Comme je l’ai dit, le moment était venu. Kenny a travaillé dur et a fait tout ce qu’il pouvait. Mais il était venu le temps qu’il y ait une autre voix dans ce vestiaire, et c’est notre boulot de la trouver désormais. » Marks

Kyrie et KD ont-ils joué un rôle ?

« De la même manière que les 17 joueurs ont joué un rôle là-dedans. Je viens juste de leur parler et de les mettre au courant. C’est une décision qui n’avait pas à voir avec Kevin, Kyrie, Caris, Joe, Spencer, Jarrett Allen. C’était une décision entre Kenny, moi et le propriétaire, puis les joueurs ont été mis au courant avant l’annonce officielle. » Marks

Ce changement en cours de saison ne change pas l’objectif, faire les playoffs.

« Absolument. A 100%. Je ne pourrais pas répondre plus clairement que ça. » Marks

