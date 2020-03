Cleveland domine les Nuggets grâce à un excellent trio Kevin Love (27 points à 9/17 dont 5/11 à 3-pts, 6 rebonds et 3 passes), Collin Sexton (25 points à 11/19 dont 1/4 à 3-pts, 6 rebonds, 5 passes et 2 interceptions) et Cedi Osman (20 points à 7/12 dont 5/6 à 3-pts).