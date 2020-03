Trio gagnant pour les Hornets face aux Rockets

Charlotte a été mené par un super trio Terry Rozier (24 points à 8/15 dont 6/9 à 3-pts et 6 passes), Devonte’ Graham (23 points à 7/12 dont 4/8 à 3-pts et 6 passes) et PJ Washington (22 points à 8/11 dont 3/6 à 3-pts et 5 rebonds) face aux Rockets.