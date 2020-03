Luke Walton sur Alex Len : « On aime ça […] Il a fait de nous une équipe plus dure »

Dans le 3ème quart-temps du match Trail Blazers – Kings, Alex Len est venu poser un écran un peu trop physique au goût de C.J. McCollum, qui l’a poussé. Le pivot ukrainien a fait de même et les deux allaient s’engager dans une bagarre avant d’être rapidement stoppés par les joueurs autour et un arbitre. Les deux ont écopé d’une faute technique chacun après replay, et une faute offensive a également été sifflée à Len.

« J’ai eu le sentiment qu’il avait posé ses mains sur moi. Je n’ai pas apprécié, donc je l’ai poussé. Fin […] Ma colère venait en partie du fait que le match ne se passait pas bien pour nous, et il aurait pu bouger. Il n’était pas obligé de rester planté là à continuer d’essayer de poser un écran sur moi. » C.J. McCollum

Transféré à Sacramento par Atlanta à la deadline, Len en est déjà à sa deuxième altercation depuis. Le 22 février, il s’était chauffé avec Montrezl Harrell des Clippers lors d’une autre victoire des Kings.

« Je crois que c’est sa deuxième bagarre déjà, enfin ce qu’on appelle bagarre dans la NBA d’aujourd’hui. On aime ça. On ne veut pas de bagarre, ni que qui que ce soit se blesse, mais tu as besoin de jouer avec cette mentalité. Il n’est là que depuis peu de temps mais il a sans aucun doute fait de nous une équipe plus physique, plus dure. » Luke Walton

via SacBee