Coronavirus : réunion mercredi avec les propriétaires

La NBA n’est pas épargnée par la progression du coronavirus. Alors que le virus prend aussi de l’ampleur outre-Atlantique, la ligue a décidé de réagir rapidement devant l’urgence sanitaire.

Selon Woj, la NBA a prévu d’organiser une conférence avec l’ensemble des propriétaires, mercredi après midi en vue de discuter des mesures qui seront mises en place pour les semaines à venir.

Toujours selon l’insider, les propriétaires et les dirigeants craindraient des mesures radicales, comme la tenue des matchs à huis clos.

Concerns are escalating among owners and executives that more drastic steps could be coming for the league, including games played with only essential personnel in arenas; the precise scenario that the NBA has required teams be prepared to execute. https://t.co/xnpVXX8KHj

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 9, 2020