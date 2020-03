Gordon Hayward sur les difficultés de Kemba Walker : « Ça reste le même joueur qui nous a si souvent porté cette saison »

Revenu de blessures depuis quelques matchs seulement, Kemba Walker n’est pas encore revenu à son meilleur niveau. Dans la défaite d’hier soir, c’est même lui qui se fait voler le ballon à 10 secondes de la fin par Dennis Schröder, et voit le meneur du Thunder filer facilement au lay-up pour donner la victoire aux siens. Depuis le 28 janvier, l’ancien Hornet n’y arrive pas, il tourne à seulement 16.9 points de moyenne à 32% aux tirs, dont 31% à 3-points.

« J’ai perdu la balle donc j’étais contrarié par rapport à ça. C’est frustrant. C’est la deuxième fois que ça arrive en trois matchs, donc je me dois d’être meilleur. » Kemba Walker

Avec quatre défaites consécutives, la seconde place s’éloigne pour les Celtics, qui doivent maintenant faire attention à un retour du Heat, seulement à 1.5 victoire derrière. Devant le manque de réussite actuel de son coéquipier, Gordon Hayward ne veut pas être alarmiste pour autant.

Le coach, Brad Stevens, ne cache pas que son équipe aura besoin de son meneur pour atteindre ses objectifs.

« Kemba est l’un de nos meilleurs joueurs, nous avons besoin de lui pour avoir une chance de faire quelque chose et nous le savons tous. Nous devons faire de notre maximum pour jouer de notre mieux quand nous en avons besoin, nous devons faire ça. Mais il est évidemment une pièce essentielle. » Brad Stevens

Pour Kember Walker, ces derniers revers ne doivent pas entacher la confiance du groupe, l’important reste la manière dont l’équipe s’en relèvera.

« Nous devons rester soudés. Il y a évidemment eu des défaites dures à encaisser. Mais ne devons essayer de garder la tête haute. Des choses comme ça peuvent arriver. Des défaites arrivent et vous pouvez choisir d’apprendre d’elles, de devenir meilleur ou bien d’aller dans le sens inverse et que tout le monde pense de manière individuelle. Toutes les équipes font face à cette adversité. Nous avons connu des hauts et des bas l’année dernière. Nous allons juste rester ensemble. » Kemba Walker