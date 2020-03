Les joueurs de Frank Vogel ont remporté le choc face aux Clippers menés par un excellent trio Anthony Davis (30 points à 11/19, 8 rebonds, 2 passes et 2 interceptions), LeBron James ( 28 points à 7/17 dont 2/6 à 3-pts, 7 rebonds et 9 passes) et Avery Bradley (24 points à 9/17 dont 6/12 à 3-pts).