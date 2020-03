Charles Barkley en remet une couche sur Draymond Green : « Il ne se rend pas compte qu’il est à côté de Justin Timberlake »

Nouvel épisode de l’embrouille entre Draymond Green et Charles Barkley, qui se répondent l’un après l’autre. Critiqué par le Hall of Famer et consultant de TNT, le Warrior avait déclaré il y a quelques jours :

« Barkley devrait arrêter avant que je ne prenne son boulot. Parce que je peux faire ça aussi. Il ne se faisait pas assez d’argent en tant que joueur, alors il a besoin de ce boulot. Il devrait arrêter de me parler. J’ai une tendance à terminer les gens, donc il devrait arrêter avant que je ne lui prenne son boulot […] « S’il continue de parler, je lui prendrai bientôt. Plus tôt qu’il ne le pense. Il devrait la fermer. Il ne peut pas parler basket avec moi non plus. Il n’est pas assez intelligent, il n’est pas qualifié, quand tu n’as pas de bague tu ne peux pas t’asseoir à cette table. » Green

Réponse de Barley ce matin dans The Dan Patrick Show

Mon boulot ne craint rien. Draymond Green est un bon gars. Mais vous savez qui il est ? Il est comme le gars qui est le membre le moins important d’un boys band. Il ne se rend pas compte qu’il est à côté de Justin Timberlake. Il est la personne la moins célèbre du boys band et il pense qu’il est une star alors qu’il ne l’est pas. Il a de la chance d’être dans le boys band. Il pense que toutes les filles crient pour lui. Non, elles crient pour Justin Timberlake. Apprécie le fait d’être dans le groupe car tu ne sortiras jamais de single… J’aime le charrier. » Barkley

Quant à l’argument de son absence de titre, Barkley confie qu’il n’échangerait pas sa carrière et son titre de MVP contre celle de Draymond.

« Non. Ma carrière est ce qu’elle est. J’étais un grand joueur. Je n’ai pas remporté de titre mais il y a beaucoup de gars qui n’ont jamais remporté de titre qui sont bien meilleurs que certains qui ont des bagues. » Barkley

Il a aussi réagi au micro de TMZ :