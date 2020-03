John Collins : « Je pense sans aucun doute prétendre à une extension pour le maximum »

Avant la deadline plusieurs franchises auraient contacté les Hawks afin d’en savoir plus sur la disponibilité de John Collins, mais le GM Travis Schlenk ne chercherait pas à s’en séparer. Il a récemment confié qu’il considérait l’intérieur comme une priorité et un des meilleurs joueurs, et on sera fixé dans les moins qui viennent sur ce qu’il en est réellement. En effet, Collins sera éligible à la signature d’une prolongation de contrat. Avant le début de saison passée, Domantas Sabonis a décroché un contrat de 77 millions de dollars sur 4 ans et Pascal Siakam un contrat max, et on peut penser que le contrat auquel il prétendra se situera dans cette fourchette.

« J’ai le sentiment d’être une priorité pour les Hawks au vu de ma valeur dans ce jeune noyau. J’ai le sentiment qu’il n’y a aucun doute à ce sujet. Je pense être une priorité pour eux. Mais pour combien d’argent ? Je ne sais pas. J’ai l’impression que c’est une situation unique, mais je trouve qu’au vu de mes performances je mérite un plus gros contrat. Mais à voir si le respect qu’ils montreront à mon égard sera réciproque. » Collins

Il pense clairement valoir le max

« Je pense sans aucun doute prétendre à une extension pour le maximum. Si je termine avec des moyennes de 20 points et 10 rebonds, alors que les autres joueurs qui tournent à 20-10 sont des joueurs du calibre max, alors je suis dans cette discussion et je pense que je mérite une telle prolongation. C’est aux Hawks de décider et voir ce qu’ils veulent faire. Si tu regardes les stats et mes performances, je pense que je l’ai mérité. Mais il faut prendre en compte la situation de l’équipe et tout ça, et il faut négocier. » Collins

Toutefois il est bien conscient que financièrement, les Hawks pourraient ne pas être enclins à lui offrir autant. Et si c’est le cas et s’il ne prolonge pas, il ne cache pas qu’il sera à l’écoute d’autres offres lors de la free agency 2021 lors de laquelle il sera free agent avec restriction.

« Je ne le prendrais pas personnellement, mais je serai à l’écoute, c’est certain. Je vais m’en tenir à ça. Mes antennes seront sur le qui-vive. » Collins

Mais la priorité est clairement de rester aux Hawks, dont il veut devenir le visage

« J’espère qu’ils me glisseront ce bout de papier. C’est ce pour quoi je bosse. J’essaye d’être le visage de la franchise. Je bosse pour être cette personne. C’est ce que je veux. C’est ce que j’essaye de mériter et j’essaye de leur montrer que je le vaux. J’espère que le boulot effectué et ce que j’essaye de faire, leur donne envie de s’engager envers moi. Puis ensuite j’essayerai d’être à la hauteur de ce contrat. » Collins

Selon The Athletic, qui cite des sources de la ligue, les Hawks seraient hésitants à donner beaucoup d’argent à l’intérieur, qui a encore beaucoup de progrès à faire et qui n’est pas capable de prendre les matchs à son compte et porter une équipe pour le moment. Il ne possède pas les qualités individuelles pour ça, et a expliqué qu’il allait se concentrer sur ça cet été. Lloyd Pierce est allé dans ce sens expliquant qu’à l’heure actuelle il n’est pas un joueur à qui ont peut simplement donner la balle et attendre qu’il crée quelque chose.

Via The Athletic