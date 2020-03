Jaren Jackson Jr. et Justise Winslow sur le retour

Toujours bien installés à la 8ème place de la conférence Ouest malgré un passage à vide et pas mal de blessés, les Memphis Grizzlies ont eu deux bonnes nouvelles. En effet, l’intérieur Jaren Jackson Jr. et l’ailier/meneur Justise Winslow devrait rejoindre l’équipe d’ici la semaine prochaine.

JJJ est out depuis le 21 février en raison d’une entorse au genou gauche et devait être absent au moins 2 semaines. Cette saison le sophomore tourne à 16.9 points à 46.8% dont 39.7% à 3-pts, 4.7 rebonds, 1.4 passe et 1.6 contre en 28 minutes.

Quant à Winslow, il n’a plus joué depuis le 4 décembre et n’a donc pas encore porté le maillot des Grizzlies, touché au dos depuis le début de la saison.

Un autre joueur à l’infirmerie, c’est Brandon Clarke, touché au quadriceps et qui progresse. Il devrait revenir cette saison.