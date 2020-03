Damian Lillard : « Je suis certain que le message de LeBron James a été bien entendu. Je doute que nous jouerons sans fans »

Depuis quelques jours la NBA prend des dispositions concernant le coronavirus et demain elle tiendra même une conférence téléphonique avec les propriétaires pour prendre une décision sur d’éventuelles mesures, qui pourraient être radicales comme jouer les matchs à huis clos. Une idée qui ne plait pas aux joueurs comme l’avait fait savoir LeBron James il y a quelques jours. Même son de cloche pour Damian Lillard.

« LeBron a dit que s’il n’y avait pas de fans, il ne jouerait pas. Je suis certain que son message a été bien entendu. Je doute que nous jouerons sans fans. Je suis content qu’il ait dit ça. S’il n’y a pas de fans, autant jouer à la salle d’entraînement. Au lieu d’aller à la salle et de jouer dans une salle vide, laissez-nous jouer dans nos maillots d’entraînement. Si vous ne pouvez pas vendre de billets, qu’est-ce que cela signifie ? Est-ce que le match va être diffusé sans personne ? Comment est-ce que cela va fonctionner ? » Lillard

Toutefois ils sont conscients des risques et c’est une source d’inquiétude.

« Évidemment c’est inquiétant, surtout dans l’environnement dans lequel nous travaillons, nous faisons constamment des high-fives, nous signons des autographes, nous saluons les gens. Nous sommes toujours en présence de centaines de personnes. Donc cela vous inquiète, puis en plus nous côtoyons les médias. Donc c’est quelque chose qui est préoccupant mais il faut faire au mieux pour faire attention à soi, se laver les mains par exemple. Personnellement j’essaye juste d’éviter la foule le plus possible, pareil pour mon fils. » Lillard