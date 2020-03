Mychal Mulder a convaincu les Warriors

Signé pour deux contrats de 10 jours, l’arrière canadien Mychal Mulder est une bonne surprise pour les Warriors. Ses performances ont été soulignées par Steve Kerr et les Californiens ont décidé de le conserver jusqu’à la fin de saison puisqu’ils annoncent qu’il a été signé pour un contrat de plusieurs années

On ne connait pas les détails du contrat mais il est fort possible qu’il ne soit pas garanti pour les saisons qui viennent. C’est toutefois un message très positif envoyé à l’ancien de Kentucky, qui a donc passé avec brio les tests des Warriors, qui multiplient actuellement les signatures pour trouver des joueurs intéressants en vue du futur.

En 6 rencontres il affiche 12.3 points à 43.1% dont 35.6% à 3-pts, 3.2 rebonds en 1.3 passe en 29.5 minutes.

The Warriors have signed guard Mychal Mulder to a multi-year contract: pic.twitter.com/9S7nRsm4vh

— Warriors PR (@WarriorsPR) March 10, 2020