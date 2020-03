Coronavirus : LeBron James change de discours 

Interrogé il y a quelques jours sur la possibilité de jouer les matchs à hui clos, LeBron James déclarait ce weekend :

« Jouer des matchs sans les fans ? C’est impossible. Personnellement, je ne joue pas si les fans ne sont pas là. Je joue pour eux. Je joue pour mes coéquipiers et pour les fans, c’est tout. Si j’arrive à une salle et qu’il n’y a pas de spectateurs, je ne joue pas. Ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Je ne mets pas les pieds sur le terrain dans ce cas-là. C’est pour eux que j’ai commencé le basket, je m’en fiche de ce qu’il se passe en Europe. » LeBron James

Alors que la ligue a pris des mesures avec les médias, qui n’ont plus accès aux vestiaires, et va s’entretenir avec les propriétaires demain pour savoir la marche à suivre et prendre éventuellement des décisions radicales, le discours du King a quelque peu changé.

« C’est marrant parce que lorsqu’on m’a posé la question de savoir si je jouerais à huis clos, je ne savais pas qu’il y avait des discussions en coulisses au sujet du virus. Évidemment je serais très déçu s’il n’y avait pas les fans, car je joue pour eux. S’ils en arrivent au point où ils décident de faire jouer les matchs sans les fans, je serais déçu. Mais dans le même temps, il faut faire confiance aux gens qui suivent de près ce qui se passe et s’ils pensent que c’est mieux pour la sécurité des joueurs, des franchises et de la ligue, de faire ça, alors nous sommes à l’écoute. » LeBron James

Via ESPN