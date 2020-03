Serge Ibaka, Pascal Siakam et Kyle Lowry, trio gagnant

Toronto s’est appuyé sur un super trio Pascal Siakam (27 points à 9/18, dont 2-5 à 3-pts, 11 rebonds et 8 passes), Serge Ibaka (27 points à 9/17 dont 5/7 à 3-pts, 13 rebonds et 2 passes) et Kyle Lowry (21 points à 7/18 dont 4/12 à 3-pts, 5 rebonds, 7 passes et 3 interceptions) pour battre le Jazz dans l’Utah.