Les Celtics l’emportent à Indianapolis sur le fil. Jayson Tatum, un peu en délicatesse avec son shoot lors des derniers matchs, plante 30 points à 11/22 dont 3/9 à 3-pts en plus de 6 rebonds et 4 interceptions tandis que Gordon Hayward brille avec 27 points à 10/19 dont 3/7 à 3-pts, 10 rebonds, 5 passes et 2 interceptions