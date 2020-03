Frank Ntilikina plus jeune joueur de l’histoire des Knicks à signer un 20&10; « Avant quand il avait un défenseur devant lui, il faisait la passe »

En plus d’avoir battu son record en carrière avec 20 points (6/9, 5/6 aux lancers, 3/6 à 3-points), Frank Ntilikina a aussi distribué 10 passes décisives à Washington mardi soir, ce qui a fait de lui le plus jeune joueur de l’histoire des Knicks à compiler au moins 20 points et 10 passes dans un match.

« Avant, quand il avait un défenseur devant lui, il faisait la passe à Mitchell (Robinson) ou Bobby (Portis) ou quelqu’un d’autre. Maintenant il voit des ouvertures vers le panier, et il y va. » Mike Miller

Malheureusement pour lui, New York a gâché une avance de 16 points à la mi-temps et s’est incliné 122-115 chez Bradley Beal (40 points). De façon assez surprenante, son coach l’a très peu utilisé dans le dernier quart malgré le petit match d’Elfrid Payton (3 points à 1/5). Au total le Français de 21 ans, qui avait participé – avec Bobby Portis, 20 points – à un 24-8 après que l’équipe se soit retrouvée menée 18-4 en début de partie, a passé 29 minutes sur le parquet de la Capital One Arena.

« Il a joué avec beaucoup de contrôle, de maîtrise. Il a fait du bon boulot sur les systèmes annoncés, il était agressif quand il devait être agressif. Il était dans un bon rythme sur ses shoots, il a pris ses positions. Il a mis des tirs. Et en défense, il a été comme il et toujours. Donc un match très très solide pour lui. » Mike Miller « Personnellement, j’essayais juste de changer le cours du match, de faciliter le jeu. Le ballon circulait bien, on prenait le bon tir au bon moment. Évidemment ça aurait été mieux avec la victoire, mais je vois du progrès. Je travaille sur le fait d’être vraiment agressif mais en tout en faisant le bon choix, en ne restant pas dans le périmètre. » Frank Ntilikina

12èmes de la conférence Est (20-45), les Knicks seront à Atlanta mercredi.

via New York Post