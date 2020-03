Jeremy Lamb opéré avec succès

Edit : Les Pacers annoncent que Jeremy Lamb a été opéré avec succès à New York. Rappelons qu’il souffre d’une rupture des ligaments croisés, d’une déchirure du ménisque latéral et d’une fracture au genou. L’opération visait à réparer les ligaments et le ménisque.

Les Pacers n’annoncent pas de durée d’indisponibilité mais forcément cela va se compter en mois et il ne sera pas d’attaque pour le début de saison.

24 février : En voilà une mauvaise nouvelle pour les Pacers… Leur arrière Jeremy Lamb qui tournait depuis le début de la saison à 12,5 points, 4,3 rebonds et 2,1 passes décisives, ne rejouera plus avant la fin de l’exercice. Il s’est gravement blessé sur une réception pendant la grosse défaite des Pacers face aux Raptors, et souffre d’une rupture des ligaments croisés, d’une déchirure du ménisque latéral et d’une fracture au genou. De quoi le garder éloigné des parquets pendant de nombreux mois.