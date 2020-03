Chandler Hutchison out plusieurs mois

Out depuis le 11 février en raison de soucis à l’épaule, Chandler Hutchison va être opéré. Les Bulls annoncent qu’il va subir le 17 mars une arthroscopie pour traiter sa blessure à l’articulation acromio-claviculaire. Cette blessure date à l’origine du 27 novembre mais il s’était blessé de nouveau le 11 février dernier face aux Wizards

Il devrait être out entre 3 et 4 mois et devrait donc être prêt pour le training camp de la saison prochaine.

Il n’a donc joué que 28 matchs cette saison après avoir été limité à 44 la saison passée. Lors de cet exercice il a tourné à 7.8 points à 45.7% dont 31.6% à 3-pts, 3.9 rebond et 1 interception en 18.8 minutes.

OFFICIAL: Chandler Hutchison to undergo arthroscopic surgery on Tuesday, March 17, to treat the acromioclavicular joint injury of his right shoulder. The projected recovery time is 12-16 weeks.

MORE:

— Chicago Bulls (@chicagobulls) March 11, 2020