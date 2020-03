Jimmy Butler se confie sur les Sixers : « Je ne savais pas qui était en charge. Je crois que c’était ça mon plus gros souci »

Il a également évoqué les séances vidéos où il ne se passait pas grand-chose.

« Nous étions assis-là et rien n’était fait. Un jour en sortant de la salle j’ai dit à JJ ‘Pourquoi est-ce que je reviendrais ici ? Rien n’est fait, ça n’avance pas. Personne ne dit quoi que ce soit. Nous sommes là à regarder la vidéo, et on peut entendre le bruit de l’appareil. Et nous restons assis-là sans rien faire.’ Je suis là depuis 2 ou 3 semaines, donc je reste en retrait et je regarde. Je ne dis rien et personne ne me connait comme ça. Je reste en retrait, je suis tranquille. Puis je me dis ‘Ces mecs pensent déjà que je suis un trou du cul, alors je reste tranquille.’ Donc je suis là dans mon coin et j’attends ces clic, clic, clic et je regarde autour de moi. Puis j’entends ‘Okay les gars, allons nous entraîner.’ Je me demande pourquoi nous venons de faire ça. C’est ce que je me demande dans ma tête. Donc c’est là que je viens vers toi et que je dis ‘JJ pourquoi est-ce que je reviendrais ici ?’ Nous n’avons rien fait. Nous n’avons rien accompli.’ Donc avance rapide de plusieurs semaines, jusqu’à un déplacement à Portland. Durant une session vidéo, encore une fois il ne se passe rien. Et donc qui a été celui qui enfin s’est décidé à dire quelque chose ? » Butler