Ben Simmons out au moins 3 semaines de plus

Out depuis le 22 février en raison d’un pincement d’un nerf dans le bas du dos, Ben Simmons a été réévalué aujourd’hui et il va devoir encore patienter. Les Sixers annoncent qu’ils sera réévalué dans approximativement 3 semaines. Cela repousse une retour au plus tôt le 1er avril, et à peine deux semaines de compétition avant les playoffs.

Il se murmurait dernièrement que les Sixers espéraient un retour avant les playoffs. En son absence, combinée aussi à celle de Joel Embiid et Josh Richardson, les Sixers ont remporté 3 matchs sur 7.

Cette saison l’Australien tourne à 16.9 points, 7.9 rebonds et 8.3 passes en plus de 2.2 interceptions par match, meilleure marque en NBA.