Jay Wright ne veut toujours pas quitter Villanova pour la NBA : « J’aime tellement être là où je suis actuellement »

Depuis quelque temps déjà, le nom de Jay Wright est régulièrement annoncé du côté de la NBA, et notamment du côté des Knicks. Alors que le coach de Villanova avait déjà déclaré qu’il ne souhaitait pas quitter sa fac pour rejoindre la grande ligue, le sujet a de nouveau été abordé dans l’émission First Things First. Lorsqu’on lui demande s’il se verrait en NBA, l’intéressé déclare :

Pour autant, le technicien ne semble pas avoir changé d’avis puisqu’il continue de déclarer son amour à Villanova.

"I just love where I am. I'd like to coach in the NBA, I coached last summer w/ Popovich, I'm coaching the Olympics w/ Kerr … but I would have to leave my job. I'm happy at Villanova, I love it & don't want to mess w/ it."@VUCoachJWright on if he's temped to coach in the NBA pic.twitter.com/3qHi64Ysfl

— First Things First (@FTFonFS1) March 11, 2020