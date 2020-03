La FIBA suspend toutes ses compétitions

En raison de l’épidémie de coronavirus et afin « de protéger la santé des joueurs, des coachs, des officiels et des fans », la FIBA a annoncé la suspension à compter du vendredi 13 mars de toutes ses compétitions jusqu’à nouvel ordre.

La BCL, la FIBA Europe Cup et l’Euroleague et l’Eurocup féminine sont concernés.

Considering the current situation with the Coronavirus outbreak, @FIBA has announced that all FIBA competitions are suspended as of tomorrow, Friday,13 March 2020.https://t.co/43PRExxpBM

— FIBA media (@FIBA_media) March 12, 2020