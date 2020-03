Rudy Gobert et les micros, une exposition « à faible risque » selon le Utah Department of Health

Report NBA couvrant le Jazz pour KSL Sports, Ben Anderson a interrogé le Utah Department of Health à propos d’une scène qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux depuis l’annonce du test positif de Rudy Gobert au coronavirus.

Sur cette dernière (voir ci-dessous), on voit le Français toucher successivement le micro principal et les microphones/téléphones portables posées sur la table en quittant une conférence de presse durant laquelle il a passé beaucoup de temps à répondre à des questions sur le coronavirus.

The #NBA has suspended the season “until further notice” after Rudy Gobert on the Utah Jazz tests positive in "preliminarily" tests for the coronavirus. Gobert did this literally two days ago: pic.twitter.com/CqSpsvsyqi

— Tim Schuerger (@timschuerger) March 12, 2020