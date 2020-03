La NBA donne ses consignes aux franchises

Selon Shams et le NY Times, la NBA vient d’informer les 30 équipes de la marche à suivre et des mesures à prendre au moins jusqu’au 16 mars

Rappelons que la NBA a suspendu sa saison pour au moins 30 jours.

The NBA has informed all 30 teams on policies effective immediately and through March 16, including:

– All players must remain in market of team

– Players remain home as long as possible

– NO group workouts, practices

– Team physicians/trainers speak to each player once a day

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 12, 2020