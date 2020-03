Mark Cuban : « Tout droit sorti d’un film […] J’ai pris contact pour voir combien cela coûterait de soutenir financièrement les gens qui ne pourront pas venir travailler »

Les Mavs jouaient encore les Nuggets à Dallas quand Mark Cuban a appris que la NBA avait pris la décision de suspendre la saison jusqu’à nouvel ordre. Sa réaction bouche bée face à son téléphone a été capturée par les caméras d’ESPN et le propriétaire a réagi dans la foulée.

« J’étais sous le choc. C’est tout droit sorti d’un film, on ne s’attend pas à ce que ça arrive dans la vraie vie. Mais le monde dans lequel nous vivons se définit aussi par son caractère imprévisible. C’est abasourdissant, mais nous sommes là et nous devons réagir de façon intelligente. C’est la vie des gens qui est en jeu, ça dépasse complètement le basket ou les Mavericks. Il s’agit d’une pandémie mondiale, où la vie des gens est en jeu. Je suis bien plus inquiet pour mes enfants et ma mère qui a 82 ans que je ne le suis de savoir quand on jouera notre prochain match. » Mark Cuban

Cuban a aussi indiqué que dès mardi – avec la possibilité de voir des matchs annulés en raison de l’épidémie de coronavirus – il avait pris contact avec les employés de la salle et de l’équipe afin de trouver une solution pour toute les personnes qui travaillent les soirs de match et qui n’auront plus de revenus garantis.

« J’ai pris contact pour voir combien cela coûterait de soutenir financièrement les gens qui ne pourront pas venir travailler. Ils sont payés à l’heure, c’est leur source de revenus. On pourrait leur demander de faire du bénévolat en échange, on a déjà commencé à réfléchir à ça, je n’ai pas de détails à donner pour le moment mais c’est clairement quelque chose d’important pour moi. » Mark Cuban

via ESPN