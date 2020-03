Giannis Antetokounmpo : « Je me chiais dessus avant mon IRM »

Blessé au genou lors de la rencontre des seins face aux Laers, Giannis Antetokounmpo a dû passer une IRM pour en savoir plus. Et si au final ce n’était pas si grave, le Grec n’était pas serein.

« Je me chiais dessus. Quand j’étais par terre, je me disais : « C’est le genou… » Mais Dieu merci, j’ai un bon staff qui m’entraine vraiment bien et me prépare pour ce type de chutes, ce genre de moment. Ce n’était pas vraiment sérieux, donc j’étais heureux, l’équipe était heureuse, ma famille était heureuse. » Giannis Antetokounmpo.

Son coach Mike Budenholzer n’était pas rassuré non plus.

« Je suis humain, tant que vous n’avez pas la photo, et que les médecins vous expliquent ce qu’il se passe, vous essayez de rester positif, mais vous n’êtes jamais sûr tant que ça n’a pas été confirmé. » Mike Budenholzer.

Malgré la frayeur, le MVP en titre n’est pas sorti après sa chute et a compilé 32 points, 11 rebonds et 6 passes décisives en 36 minutes. Tout allait bien donc, mais le lendemain matin, il a peur que quelque chose n’aille plus.

« J’étais nerveux quand je suis tombé. Ensuite, je me suis rendu compte que je pouvais marcher et jouer quelques minutes, donc ça allait mieux. Mais le jour suivant, j’avais mal, donc j’étais nerveux à nouveau. Puis pareil plus tard dans la journée. Je pense que j’ai été nerveux jusqu’à l’IRM. Mais comme j’ai dit, j’ai confiance dans le staff des Bucks. Suki Hobson (la coach qui s’occupe de tout ce qui est condition physique), fait un super boulot et m’a préparé pour ce genre de moment. » Giannis Antetokounmpo.

Le bon côté des choses, c’est que la suspension de la NBA va lui permettre de se remettre d’aplomb sans louper plus de matchs. Antetokounmpo tourne cette saison à 29,6 points, 13,7 rebonds et 5,8 passes décisives par rencontre.

